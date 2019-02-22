В Будапеште назвали полуфашистским закон Украины об образовании

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство Венгрии рассчитывает, что новое руководство Украины, которое придет к власти после выборов, изменит свою позицию в сфере языков национальных меньшинств и откажется от полуфашистского закона об образовании. Такое заявление на пресс-конференции в Будапеште сделал министр Гергей Гуляш, возглавляющий администрацию премьер-министра Венгрии.

Отвечая на вопрос о выборах на Украине, Гуляш заявил, что "в настоящее время Украина имеет правительство, которое попирает права меньшинств" и которое "приняло полуфашистский образовательный закон". При этом он выразил надежду, что венгерским властям "удастся достучаться до нового руководства страны, поскольку они не находят общий язык с нынешней администрацией".

По словам Гуляша, Будапешт по-прежнему ждет от украинской власти изменения закона об образовании, сообщает сайт венгерского правительства.

В последние годы отношения Киева и Будапешта переживают сложный период. Они ухудшились после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать несоответствующим конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального.

Поводом для нового витка напряженности послужило появление в сентябре 2018 года в интернете видео с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья в консульстве Венгрии в Берегово. После этого Киев выслал из страны венгерского консула в Берегово, где проживает большая этническая община, в ответ Будапешт объявил персоной нон грата украинского дипломата.

На фоне роста напряженности в отношениях двух стран Будапешт блокирует евроатлантическую интеграцию Киева и сближение Украины с Евросоюзом. В частности, Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины и блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО.

В новость внесена правка (14:10 мск) - передается с уточнением фамилии министра, верно - Гуляш