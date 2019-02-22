Проевропейская оппозиция Молдавии заявила о многочисленных нарушениях перед выборами

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Один из лидеров проевропейского оппозиционного блока "Сейчас" ("Acum") Майя Санду считает, что ЦИК республики допустил многочисленные нарушения перед парламентскими выборами 24 февраля. Об этом Санду заявила в пятницу на прошедшей в ЦИК встрече с участием представителей баллотирующихся на выборах партий.

"Эти выборы не могут считаться свободными из-за многочисленных нарушений ЦИК. В первую очередь, впервые было запрещено голосование по просроченным документам. Это коснется около полумиллиона наших сограждан, которые находятся за границей", - заявила Санду.

По словам кандидата в депутаты, за пределами Молдавии открыто недостаточное количество избирательных участков. Она заявила, что ЦИК не смог обеспечить равные права всем конкурентам, и зафиксировано множество случаев использования административного ресурса со стороны партий, представляющих власть.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля. Согласно опросам общественного мнения, социалисты могут получить примерно половину мест в парламенте, остальное поделят между собой демократы и избирательный блок "Сейчас". Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор". Эти выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.