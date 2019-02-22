Как проходят парламентские выборы в Молдавии

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 февраля 2019 года пройдут очередные выборы в Парламент Республики Молдова XXI созыва. В этот же день состоится консультативный референдум по вопросу сокращения числа членов парламента со 101 до 61 человека, а также о возможности досрочно отзывать мандат парламентария, который не оправдал доверие избирателей.

Выборы были назначены 27 июля 2018 года. Мандат действующего состава парламента истек в конце ноября 2018 года. Согласно молдавскому законодательству, новый созыв должен быть избран не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий или роспуска предыдущего состава парламента.

Статус и полномочия парламента

Порядок проведения выборов определяется конституцией и Кодексом о выборах.

Молдавия - парламентская республика. Однопалатный парламент является высшим представительным и законодательным органом страны и состоит из 101 депутата.

Парламент осуществляет контроль над деятельностью исполнительной власти, принимает государственный бюджет, ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры, принимает законы и постановления, назначает референдумы, объявляет мобилизацию и военное положение и др. Кроме того, депутаты выражают вотум доверия кандидату в премьер-министры, предложенному президентом после консультаций с парламентскими фракциями.

Процедура выборов

Парламент избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года. Депутатом может быть избран гражданин Молдавии, достигший 18 лет и постоянно проживающий на территории республики.

Предстоящие выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Закон о переходе к смешанной избирательной системе был принят 20 июля 2017 года. Этот вариант стал результатом компромисса, заключенного находящимся в оппозиции к парламенту главой государства Игорем Додоном и контролирующей парламентское большинство Демократической партией Молдовы (ДПМ), которая изначально предлагала полный переход на одномандатную систему.

По партийным спискам кандидатов в депутаты выдвигают партии и избирательные блоки, по одномандатным округам могут баллотироваться представители партий, блоков, а также независимые кандидаты.

Партия или избирательный блок могут выдвинуть кандидатов по пропорциональной системе (список должен включать не менее 30 и не более 55 человек), а также по одному кандидату в каждом одномандатном округе. Одно и то же лицо может быть включено только в один партийный список. Кандидаты от партий и независимые кандидаты могут баллотироваться только в одном одномандатном округе.

Согласно Кодексу о выборах, для избрания в парламент партиям необходимо преодолеть минимальный порог в 6%, избирательным блокам - 8% (вне зависимости от того, из скольких партий он сформирован). В одномандатном округе избранным считается кандидат, получивший простое большинство голосов избирателей. Если несколько претендентов наберут равное количество голосов, окружной избирательный совет определяет победителя путем жеребьевки.

Порог явки избирателей, согласно новым поправкам, на парламентских выборах отсутствует.

Участники избирательной кампании 2019 года

24 января 2019 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии завершила прием документов от партий и кандидатов-одномадатников, желающих принять участие в парламентских выборах. 30 января был окончательно утвержден список партий и блоков, которые примут участие в голосовании, - 14 политических партий и 1 избирательный блок:

партия "Народное движение Антимафия" (32 кандидата);

партия "Воля Народа" (30 кандидатов);

Демократическая партия Молдовы (53 кандидата);

партия "Демократия дома" (Democraюia Acasг, 37 кандидатов);

Либеральная партия (30 кандидатов);

Движение профессионалов "Speranюa - Надежда" (34 кандидата);

"Наша партия" (54 кандидата);

Национально-либеральная партия (40 кандидатов);

Партия коммунистов Республики Молдова (50 кандидатов);

Партия регионов Молдовы (43 кандидата);

партия "Patria - Родина", (35 кандидатов);

Партия социалистов Республики Молдова (54 кандидата);

партия "Шор" (51 кандидат);

Зеленая экологическая партия (31 кандидат);

избирательный блок "Acum Платформа ДА и ПДС" ("Сейчас"), создан двумя оппозиционными правыми формированиями - Партией действия и солидарности и "Платформой "Достоинство и правда" (54 кандидата).

Еще 321 человек получил разрешение баллотироваться в одномандатных округах, из них 57 - независимые кандидаты, 264 выдвинуты политическими партиями.

Предвыборный расклад

Практически все опросы называют фаворитом выборов оппозиционную правительству Партию социалистов Республики Молдовы, которая поддерживает президента страны Игоря Додона, выступающего за восстановление отношений с Россией. За нее готова проголосовать половина из определившихся избирателей. Вместе с социалистами в парламент гарантированно проходят еще две партии - правящая ДПМ и избирательный блок Aсum, созданный правыми - Партией действия и солидарности и партией "Платформа "Достоинство и Правда" (ПДП) во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе. Обе партии выступают за интеграцию с ЕС, сближение с НАТО, укрепление сотрудничества с США и др.

Победителям выборов предстоит сформировать большинство в парламенте и правительство. Вместе с тем представители США и ЕС заявили, что заинтересованы в сохранении после выборов проевропейской коалиции, чтобы не допустить к власти социалистов.

Кампания 2019 года

Агитационная кампания стартовала 25 января 2019 года. Впервые на выборах Молдавии не будет так называемого дня тишины. 23 ноября 2018 года парламент разрешил проведение агитации накануне и в день выборов везде, кроме избирательных участков, где агитация в день голосования запрещена.

Избиратели получат четыре бюллетеня: кандидаты по партийным спискам, кандидаты-одномандатники и два вопроса референдума.

По данным ЦИК Молдавии, в голосовании смогут принять участие 2 млн 825 тыс. граждан страны (данные на декабрь 2018 года, без учета эмигрантов и жителей Приднестровья), достигших 18-летнего возраста. Общая численность населения республики на 1 января 2018 года составляла 3 млн 547 тыс. человек (данные Национального бюро статистики Молдавии).

В день голосования с 07:00 до 21:00 (с 08:00 до 22:00 мск) будет открыто 2 тыс. 143 участка в 51 избирательном округе, в том числе 47 - для жителей Приднестровья (расположены на территории Молдавии) и 125 - при представительствах республики за рубежом. В России, где находится самая крупная молдавская диаспора (800 тыс. человек), организованы 11 участков: два в Москве, два в Санкт-Петербурге, по одному в Красноярске, Нижневартовске, Сочи, Курске, Туле, Новосибирске и Калининграде.

За выборами будут следить более 2 тыс. 400 местных и около 700 международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, Европарламента, СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Подведение итогов

После подведения итогов выборов, ЦИК в течение 24 часов представляет их на утверждение в Конституционный суд страны, который в пятидневный срок дает заключение о соответствии либо несоответствии выборов закону. Окончательные результаты выборов публикуются в течение 24 часов с момента получения документов из Конституционного суда.

Выборы-2014

Предыдущие парламентские выборы состоялись 30 ноября 2014 года. В них принимали участие 20 партий, один избирательный блок и четыре независимых кандидата. Партия социалистов получила поддержку 20,51% избирателей (25 депутатских мандатов), Либерал-демократическая партия - 20,16% (23 мандата), Партия коммунистов - 17,48% (21 мандат), Демократическая партия - 15,8% (19 мандатов) и Либеральная партия - 9,67% (13 мандатов). Явка избирателей составила 55,9%.