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Политический кризис в Венесуэле

В Боготе сообщили, что гуманитарная помощь для Венесуэлы прибыла из Чили в Колумбию

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о решении правительства Чили отправить гумпомощь на колумбийско-венесуэльскую границу

БОГОТА, 22 февраля. /ТАСС/. Самолет с гуманитарной помощью для Венесуэлы в пятницу прибыл из Чили на границу между Колумбией и Боливарианской Республикой. Об этом сообщил колумбийский МИД.

"Чилийский военно-транспортный самолет "Геркулес" с гуманитарной помощью прибыл в Кукуту", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

На видео, размещенном в социальной сети, видно, как воздушное судно чилийских ВВС совершает руление по ВВП.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о решении правительства Чили отправить гуманитарную помощь на колумбийско-венесуэльскую границу.

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Ранее Гуайдо утверждал, что США готовы выделить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более $20 млн и что переговоры о поставках медикаментов и продовольствия также ведутся с правительствами Чили, Колумбии, Бразилии, Парагвая и Панамы. Президент Чили Себастьян Пиньера в свою очередь заявлял, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке в пятницу, 22 февраля посетят Кукуту, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

Гуайдо также заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.

Теги
КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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