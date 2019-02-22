В Боготе сообщили, что гуманитарная помощь для Венесуэлы прибыла из Чили в Колумбию

БОГОТА, 22 февраля. /ТАСС/. Самолет с гуманитарной помощью для Венесуэлы в пятницу прибыл из Чили на границу между Колумбией и Боливарианской Республикой. Об этом сообщил колумбийский МИД.

"Чилийский военно-транспортный самолет "Геркулес" с гуманитарной помощью прибыл в Кукуту", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Twitter.

На видео, размещенном в социальной сети, видно, как воздушное судно чилийских ВВС совершает руление по ВВП.