Глава Колумбии призвал ВС Венесуэлы пропустить в страну гуманитарную помощь

БОГОТА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке обратился в пятницу к венесуэльским военнослужащим с призывом сделать "правильный исторический выбор" и пропустить добровольцев с гуманитарной помощью на территорию Венесуэлы.

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"Я хочу обратиться к военным Венесуэлы. Сделайте правильный исторический выбор и пропустите завтра гуманитарную помощь в страну", - заявил Дуке, выступая совместно со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой в аэропорту пограничного города Кукута. Его выступление транслировалось онлайн и по местным телеканалам.

Глава Колумбии также подчеркнул, что желание народа Венесуэлы жить свободно в демократичной стране "уже является необратимым".

Перед прибытием Пиньеры Дуке провел в Кукуте встречу с лидером Парагвая Марио Абдо Бенитесом. Глава Колумбии охарактеризовал встречу как "продуктивную".

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.