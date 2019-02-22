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Вывод войск США из Сирии

Глава Комитета начальников штабов ВС США заявил, что кампания его страны в Сирии неизменна

Джозеф Данфорд лишь отметил, что "ресурсы корректируются, так как изменилась угроза"

ТАСС, 22 февраля. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что основная кампания, которую Соединенные Штаты проводят в Сирии, осталась неизменной. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

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"Изменений в основной кампании в Сирии нет. Ресурсы корректируются, так как изменилась угроза", - сказал Данфорд.

По данным агентства, он также выразил надежду, что союзники США активизируются в Сирии после объявления о том, что Вашингтон оставит часть войск в этой стране.

Ранее Вашингтон заявил о намерении оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в односторонне объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы, а также миротворческий контингент в 200 человек на северо-востоке арабской республики. Американские военные будут составлять часть от общего контингента, в который войдут военнослужащие европейских государств. Общая численность европейских и американских военных должна будет составить от 800 до 1,5 тыс. человек.

Теги
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