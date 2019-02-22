Глава Комитета начальников штабов ВС США заявил, что кампания его страны в Сирии неизменна

ТАСС, 22 февраля. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что основная кампания, которую Соединенные Штаты проводят в Сирии, осталась неизменной. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters .

"Изменений в основной кампании в Сирии нет. Ресурсы корректируются, так как изменилась угроза", - сказал Данфорд.

По данным агентства, он также выразил надежду, что союзники США активизируются в Сирии после объявления о том, что Вашингтон оставит часть войск в этой стране.

Ранее Вашингтон заявил о намерении оставить в Сирии 200 своих военнослужащих на базе в односторонне объявленной США зоне безопасности "Ат-Танф" близ иорданской границы, а также миротворческий контингент в 200 человек на северо-востоке арабской республики. Американские военные будут составлять часть от общего контингента, в который войдут военнослужащие европейских государств. Общая численность европейских и американских военных должна будет составить от 800 до 1,5 тыс. человек.