В МИД Венесуэлы не согласились с данными УВКБ ООН о числе покинувших страну

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) манипулирует данными о числе мигрантов, покинувших Венесуэлу. Такое мнение высказал в пятницу заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по международным связям Вильям Альфредо Кастильо.

Ранее УВКБ и Международная организация по миграции (МОМ) сообщили, что Венесуэлу покинули 3,4 млн человек, из которых 2,7 млн находятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. "Нас не удивляет то, что делает УВКБ, которое активно участвовало при помощи некоторых своих сотрудников как в Венесуэле, так и в регионе в манипуляции с данными в докладе, которые не отражают реальность", - заявил Кастильо в эфире радиостанции Union Radio.

По оценкам ООН, в 2018 году ежедневно Венесуэлу в среднем покидали 5 тыс. человек. Больше всего беженцев и мигрантов приняли Колумбия - 1,1 млн, Перу - 506 тыс., Чили - 288 тыс., Эквадор - 221 тыс., Аргентина - 130 тыс., Бразилия - 96 тыс. человек.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно данным парламента страны, в январе этого года инфляция в годовом выражении достигла почти 2,7 млн процентов. По итогам 2018 года рост цен в республике достиг почти 1,7 млн процентов. Правительство президента Николаса Мадуро не признает существования в стране гуманитарного кризиса.