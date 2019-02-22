Венесуэльская оппозиция попытается ввезти в страну иностранную гуманитарную помощь

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Венесуэльская оппозиция собирается в субботу доставить в республику гуманитарную помощь, которую ей выделили другие страны. Правительство президента Николаса Мадуро отказывается называть ситуацию с нехваткой лекарств и продовольствия гуманитарным кризисом и не планирует пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Для доставки лекарств и продовольствия в Венесуэлу политические оппоненты действующих властей намерены использовать волонтеров.

По словам лидера оппозиции Хуана Гуайдо, бригады добровольцев будут встречать гуманитарную помощь на границе и ввозить ее на территорию страны.

Как утверждает политик, число волонтеров, которые записались для участия в доставке лекарств и продовольствия, превысило 600 тыс. человек.

Колумбийский центр сбора

Основной центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы был организован в колумбийском приграничном городе Кукута. В пятницу его посетили президент Колумбии Иван Дуке и его коллеги из Чили и Парагвая Себастьян Пиньера и Марио Абдо Бенитес.

К колумбийской границе из Каракаса также направилась колонна из грузовиков и автобусов, в которых следуют оппозиционные депутаты и их сторонники. Участники автокаравана, который на пути следования несколько раз задерживали, собираются помогать распределению и ввозу гуманитарной помощи.

По словам депутата Национальной ассамблеи Мариэлы Магальянес, в дороге колонна подверглась нападению. Неизвестные забросали транспортные средства камнями, в результате чего пострадал один из водителей автобуса.

Мадуро уже возложил ответственность за любые возможные инциденты на границе на своего колумбийского коллегу. Он также заявил, что не исключает полного закрытия границы с соседней страной.

Через закрытые границы

Еще одним пунктом сбора гуманитарной помощи для Венесуэлы стал расположенный в Карибском море остров Кюрасао. По словам Гуайдо, туда уже был отправлен самолет из Майами с более чем 50 т груза.

Правительство Венесуэлы в ответ на участие Кюрасао в распределении гуманитарной помощи заявило, что США планируют использовать территорию стран Карибского бассейна для противозаконных операций, целью которых является свержение правительства Венесуэлы, и объявило о закрытии морской и воздушной границы с Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Сами же власти Кюрасао хотя и заявили о готовности участвовать в передаче гуманитарной помощи Венесуэле, предупредили, что не будут отправлять грузы в республику без разрешения правительства южноамериканской республики.

Кроме того, передать гуманитарную помощь Венесуэле собирается Бразилия. В четверг Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с соседней страной, однако власти республики не отказались от своих планов.

По словам губернатора бразильского приграничного штата Рорайма Антониу Денариума, граница между странами очень протяженная, поэтому после закрытия контрольно-пропускных пунктов с венесуэльской стороны люди просто начнут пересекать ее в других точках - там, где отсутствует пограничный контроль. В пятницу в расположенном в Рорайме городе Боа-Виста приземлился самолет ВВС Бразилии с гуманитарным грузом.

Провокация и прикрытие

По словам Мадуро, инициативе о передаче помощи является "плохим и дешевым шоу олигархии" и прикрытием для военных планов США. Как считает венесуэльской лидер, Вашингтон хочет использовать предлог о гуманитарном кризисе для вторжения в республику с целью свержения действующего правительства.

Аналогичное мнение высказали также представители российских властей. По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, несогласованная с правительством Венесуэлы гуманитарная операция является прикрытием для военной интервенции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США намерены устроить на границе Венесуэлы 23 февраля масштабную провокацию, чтобы столкнуть сторонников и противников действующей власти.