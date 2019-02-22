Власти Бразилии решили отложить передачу гуманитарной помощи Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Бразилии решило отложить начало операции по передаче гуманитарной помощи Венесуэле, которое было запланировано на 23 февраля. Об этом сообщил в пятницу в телефонном интервью телеканалу Globo губернатор штата Рорайма Антониу Денариум.

"Она [гуманитарная помощь] будет храниться на складе базы ВВС в [городе] Боа-Виста [административный центр штата Рорайма]. И как только мы увидим значительное количество [венесуэльских] грузовиков, мы начнем ее транспортировку", - сказал он. По словам Денариума, процесс передачи помощи венесуэльской стороне будет начат после того, как в Боа-Висте окажется по меньшей мере "около 20" грузовиков из Венесуэлы.

По данным телеканала, в связи с закрытием границы в Бразилию пока смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. Бразильские власти считают, что в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно. "Есть также опасение, что эта гуманитарная помощь не дойдет до представителей президента Хуана Гуайдо [лидера оппозиции, провозгласившего себя главой государства]. Ее могут перехватить лояльные [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро бойцы Национальной гвардии", - пояснил Денариум.

В четверг вечером Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

В пятницу в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.