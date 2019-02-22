{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Власти Бразилии решили отложить передачу гуманитарной помощи Венесуэле

Губернатор штата Рорайма Антониу Денариум отметил, что гумпомощь пока будет храниться на складе базы ВВС в городе Боа-Виста

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Бразилии решило отложить начало операции по передаче гуманитарной помощи Венесуэле, которое было запланировано на 23 февраля. Об этом сообщил в пятницу в телефонном интервью телеканалу Globo губернатор штата Рорайма Антониу Денариум.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Она [гуманитарная помощь] будет храниться на складе базы ВВС в [городе] Боа-Виста [административный центр штата Рорайма]. И как только мы увидим значительное количество [венесуэльских] грузовиков, мы начнем ее транспортировку", - сказал он. По словам Денариума, процесс передачи помощи венесуэльской стороне будет начат после того, как в Боа-Висте окажется по меньшей мере "около 20" грузовиков из Венесуэлы.

По данным телеканала, в связи с закрытием границы в Бразилию пока смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. Бразильские власти считают, что в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно. "Есть также опасение, что эта гуманитарная помощь не дойдет до представителей президента Хуана Гуайдо [лидера оппозиции, провозгласившего себя главой государства]. Ее могут перехватить лояльные [президенту Венесуэлы Николасу] Мадуро бойцы Национальной гвардии", - пояснил Денариум.

В четверг вечером Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

В пятницу в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Brexit
СМИ: три британских министра поддержат перенос Brexit, если парламент отклонит сделку
Как сообщает газета The Sun, речь идет о министре по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Греге Кларке, министре труда Эмбер Радд и министре юстиции Дэвиде Гоке
Читать полностью