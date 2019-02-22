Представители 55 стран принимают участие во встрече с главой МИД Венесуэлы в ООН

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Представители 55 стран участвуют во встрече с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой в ООН. Об этом ТАСС сообщил источник, принимающий участие в мероприятии.

"Представители 55 делегации собрались, чтобы обсудить действия, препятствующие нарушению международного права в Венесуэле", - сказал собеседник агентства. Переговоры проходят в одном из залов ООН и продолжаются уже более часа. Как сообщили дипломатические источники, данная группа стран вырабатывает совместное обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Ранее в пятницу Арреаса провел вторые за две недели переговоры с генсеком.

В распоряжении ТАСС имеется копия письма постпредства Венесуэлы с указанием стран, которые были приглашены принять участие во встрече "по предотвращению угроз военной агрессии против суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Боливарианской Республики Венесуэлы". Письмо обращено к постпредствам Алжира, Анголы, Антигуа и Барбуды, Азербайджана, Бангладеш, Белоруссии, Барбадоса, Белиза, Боливии, Бурунди, Доминики, Камбоджи, Китая, Конго, Кубы, КНДР, Малайзии, Мавритании, Мозамбика, Мьянмы, Египта, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гамбии, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Лаоса, Намибии, Никарагуа, Пакистана, Филиппин, России, Сент-Винсента и Гренадин, Шри-Ланки, Южной Африки, Судана, Суринама, Сирии, Танзании, Турции, Уганды, Вьетнама и Зимбабве. В то же время формат участия во встрече открытый, то есть в ней могут принимать участие страны, не упомянутые в письме.

Как сообщил Арреаса на прошлой неделе, в образованную в ООН группу вошли более 50 стран. По Венесуэле, по его словам, данные государства намерены предпринять действия для зашиты норм международного права.