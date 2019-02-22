Власти Бразилии заявили о готовности приступить к передаче помощи Венесуэле в любой день

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии могут начать операцию по передаче гуманитарной помощи Венесуэле не только 23 февраля, как было запланировано, но и в любой последующий день. Об этом сообщил в пятницу Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару.

"Предполагается, что операция по передаче бразильской гуманитарной помощи будет начата завтра, 23 февраля, и продолжится некоторое количество дней. Таким образом, если у нас возникнут какие-либо трудности или венесуэльские грузовики с венесуэльскими водителями столкнутся с трудностями [при пересечении границы], в последующие дни эти попытки возобновятся", - сказал он на пресс-конференции. Выступление Регу Барруса транслировало государственное телевидение.

Ранее губернатор штата Рорайма Антониу Денариум сообщил, что начало передачи гуманитарной помощи Венесуэле будет отложено, так как к настоящему моменту в Бразилию смог проехать только один грузовик из Венесуэлы. По его словам, в сложившихся условиях передавать груз нецелесообразно, поэтому власти решили дождаться прибытия в страну по меньшей мере 20 автомобилей из соседней республики.

Регу Баррус не подтвердил и не опроверг это заявление. Представитель Болсонару пояснил, что окончательное решение о том, можно ли начинать передачу помощи при наличии только одного грузовика, будет принято ответственными за гуманитарную операцию, которые находятся на месте.

В четверг вечером президент Венесуэлы Николас Мадуро полностью закрыл сухопутную границу с Бразилией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить с территории этой страны гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.