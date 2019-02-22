NYT: экс-юрист Трампа сообщил прокуратуре о нарушениях в компании президента США

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа - Майкл Коэн - предоставил прокуратуре в Нью-Йорке информацию о нарушениях, якобы имевших место в компании американского лидера. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times .

По словам ее источников, Коэн в январе встретился с представителями прокуратуры в нью-йоркском районе Манхэттен. Он рассказал им о "возможных нарушениях" в работе компании Trump Organization. Коэн был ее сотрудником около 10 лет. Кроме того, Коэн представил некие данные, касающиеся поступления пожертвований в инаугурационный комитет Трампа.

Издание констатирует, что пока не известно, посчитали ли предоставленные Коэном данные заслуживающими доверия. Кроме того, пока не уточняется, намерено ли ведомство предъявлять какие-либо обвинения в отношении Trump Organization. В публикации отмечается, что, если власти посчитают, что Коэн представил им ценные сведения, срок тюремного заключения, к которому он ранее был приговорен, могут сократить.

По данным газеты, сотрудники прокуратуры, в частности, задавали Коэну вопросы об американском инвесторе Имааде Зубери. Он, по словам источников издания, предоставил инаугурационному комитету Трампа $900 тыс., а также пытался нанять Коэна в качестве консультанта за $100 тыс. Коэн якобы не согласился на это предложение и не получил данную сумму.