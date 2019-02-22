WP: США и Венесуэла продлили срок пребывания дипломатов в столицах после разрыва отношений

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Венесуэла договорились продлить срок, который был отведен американским и венесуэльским дипломатам на то, чтобы покинуть столицы двух стран. Об этом сообщает в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Срок в 30 дней, установленный ранее обеими сторонами для того, чтобы договориться о будущем дипотношений, должен истечь 25 февраля, пишет издание. "Человек, знакомый с ходом переговоров, сказал, что этот срок был продлен по обоюдному соглашению, однако он не сообщил, на сколько", - утверждает газета.

В конце января МИД Венесуэлы заявил, что Вашингтон и Каракас "договорились вести переговоры, чтобы открыть по секции интересов в каждой из столиц <...> строго соблюдая международное право для случаев разрыва отношений между странами". По свидетельству венесуэльского МИД, "для достижения этой договоренности был отведен срок в 30 дней". По версии МИД, именно в связи с этим часть сотрудников дипмиссий США и Венесуэлы получила разрешение остаться в Каракасе и Вашингтоне соответственно. "В том случае, если в указанный срок не удастся достичь соглашения, обе миссии прекратят свою работу, а оба государства перейдут к назначению тех, кого они выберут для того, чтобы представлять их интересы", - говорилось в тексте заявления МИД Венесуэлы.

Позднее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил о том, что венесуэльские дипломаты, работавшие в США, вернулись на родину в полном составе. При этом в минувший четверг назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо заявил о том, что 11 венесуэльских дипломатов, работавших в США, признали правительство Гуайдо.