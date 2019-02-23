CNN: США могут смягчить требования к КНДР по предоставлению данных о ядерной программе

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от планов потребовать на предстоящем саммите США - КНДР предоставления полного перечня ядерных объектов Пхеньяна. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN .

По словам его источников, в Вашингтоне "рассматривают возможность отказаться от прежних требований относительно того, чтобы КНДР согласилась на предстоящем саммите провести полный учет ее ядерной и ракетной программ в качестве предварительного условия для уступок со стороны США".

В ноябре 2018 года вице-президент США Майкл Пенс заявил, что следующий саммит будет посвящен разработке плана денуклеаризации Корейского полуострова. Одним из элементов этого он назвал предоставление КНДР перечня ее ядерных объектов и ядерного оружия. Как отмечается в материале, теперь США могут согласиться на то, что это будет "более долгосрочной целью на переговорах".

По словам источников телеканала, несколько советников Трампа в Белом доме опасаются, что на предстоящем в Ханое саммите Трамп может предложить лидеру КНДР Ким Чен Ыну слишком серьезные уступки с американской стороны. Некоторые из помощников президента также якобы полагают, что встреча едва ли позволит достичь каких-либо важных результатов.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое 27-28 февраля.