Гуайдо заявил, что венесуэльские военные помогли ему пересечь границу с Колумбией

БОГОТА, 23 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в пятницу, что представители вооруженных сил Венесуэлы помогли ему пересечь границу с Колумбией, несмотря на запрет на выезд из страны. Свое заявление он сделал во время выступления в городе Кукута (Колумбия).

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"Как мне удалось попасть в Колумбию, несмотря на запрет пересекать границу? Я здесь, поскольку вооруженные силы [Венесуэлы] тоже приняли в этом участие", - сказал Гуайдо, чье выступление транслировал сайт администрации президента Колумбии.

Гуайдо, которому запрещен выезд из Венесуэлы, прибыл в город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы, в пятницу вечером. По данным газеты El Nacional, политик пересек границу на вертолете, о принадлежности которого не сообщалось.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.