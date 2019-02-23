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Пентагон: главы оборонных ведомств США и Турции обсудили покупку Анкарой С-400 у России

Ранее Турция заявляла, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года

ТАСС, 23 февраля. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили в пятницу в Вашингтоне планируемое приобретение Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона на своем сайте.

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"Руководители обсудили широкий ряд вопросов обороны, включая операции по борьбе с ИГ [террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ] в Сирии и опасения Соединенных Штатов в связи с потенциальной покупкой Турцией российских ЗРС С-400", - говорится в сообщении.

18 декабря 2018 года стало известно, что американская администрация приняла решение продать Анкаре ЗРС Patriot на общую сумму $3,5 млрд. Руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала NTV заявил, что Анкара не может принять условия актуального предложения США. Вашингтон оказывает давление на Анкару в связи с закупкой ею С-400.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Анкара заявила, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

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