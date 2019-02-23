Экс-сотрудник ЦРУ: Ким Чен Ын заявлял, что проведет денуклеаризацию ради своих детей

ТАСС, 23 февраля. Лидер КНДР Ким Чен Ын говорил на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в апреле 2018 года, что хочет проводить денуклеаризацию ради будущего своих детей. Как сообщило в субботу агентство Yonhap , об этом рассказал бывший директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким, который покинул этот пост в декабре.

"Мы спросили, а именно госсекретарь Помпео спросил председателя [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ына]: вы действительно намерены проводить денуклеаризацию? И председатель сказал: вы знаете, я отец и муж, у меня есть дети, я не хочу, чтобы мои дети носили ядерное оружие в сумке, чтобы прожить свою жизнь. Таков был его ответ", - рассказал Эндрю Ким в Стэнфордском университете, где он ведет научно-исследовательскую деятельность.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына прошел в Сингапуре 12 июня прошлого года. По его итогам руководители двух стран подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Эндрю Ким лично присутствовал в Пхеньяне на переговорах Помпео с Ким Чен Ыном, на которых была достигнута договоренность о проведении первой встречи лидеров КНДР и США. Считается, что Эндрю Ким сыграл ключевую роль в контактах между США и КНДР.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое 27-28 февраля.