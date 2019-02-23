СМИ: венесуэльские военные применили слезоточивый газ недалеко от границы с Бразилией

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Национальная гвардия Венесуэлы применила в пятницу вечером слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Об этом сообщила газета El Nacional со ссылкой на депутата Национальной ассамблеи (парламента) республики Америко де Грасиа.

По информации издания, столкновения происходят в городе Санта-Элена-де-Уайрен, расположенном в 15 км от границы с Бразилией. Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены размещенные на дорогах баррикады.

Ранее сообщалось, что в районе Сан-Франсиско-де-Юруани венесуэльские военные открыли огонь по коренным жителям, также пытавшимся препятствовать их проезду к границе с Бразилией. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущенные индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю, который командовал военными в момент столкновения.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.