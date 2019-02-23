В Молдавии накануне выборов проходит демонстрация, посвященная трудовым мигрантам

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Демонстрация, посвященная трудовым мигрантам, проходит в субботу в столице Молдавии, которую из-за безработицы покинула треть населения. Сотни людей принесли на главную площадь Кишинева у здания правительства обувь своих родственников, уехавших за границу, передает корреспондент ТАСС с места события.

Демонстрация проходит без выступлений по договоренности ее организаторов - группы гражданских активистов, которые ранее распространили призыв поддержать их акцию в социальных сетях. "Не надо будет ничего говорить, просто приходите и возьмите с собой пару обуви ваших родственников, уехавших за границу из-за бедности", - говорилось в сообщении. Вместе с тем они призвали участников акции "прийти и проголосовать за перемены" на предстоящих в воскресенье парламентских выборах.

Численность населения Молдавии после провозглашения независимости сократилась на треть - с 4,3 млн до 2,9 млн человек. По данным Европейского статистического агентства, территория республики, которая в бывшем СССР была одной из самых населенных, может стать "необитаемой" уже к концу века, если не возобновится прирост населения. По данным демографов, уже через 30-40 лет в стране некому будет работать и содержать пенсионеров и детей. В условиях неблагоприятной экономической ситуации одной из самых уязвимых групп населения стала молодежь, уровень безработицы среди которой значительно выше, чем у взрослого населения - 7% и 3% соответственно.

По мнению социологов, демографическая обстановка может быть улучшена только после повышения качества жизни в стране. Однако на сегодняшний день ситуация оставляет желать лучшего - безработица "выгнала" из республики более полумиллиона граждан. Большинство молдавских трудовых мигрантов работают в России, а также в странах ЕС. Средства, которые они ежегодно пересылают своим близким на родину, сравнимы с бюджетом республики.

В условиях безработицы эти деньги помогают выжить не только их родным, но и стали значительным фактором удержания на плаву молдавской экономики. В то же время разделенные семьи и воспитание детей в отсутствие родителей порождают множество социальных проблем.