Лидер "желтых жилетов" пришел на сельскохозяйственный салон, чтобы послушать Макрона

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Один из лидеров движения "желтых жилетов" Эрик Друэ пришел на открытие Международного сельскохозяйственного салона, на котором выступил президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом в субботу сообщило агентство AFP .

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"Мы пришли на открытие салона послушать, что скажет наш президент", - цитирует агентство Друэ. При этом, как указывает AFP, Друэ и его друг пришли без желтых жилетов. Друэ также отметил, что "диалог [власти с представителями "желтых жилетов"] прервался некоторое время назад". "Мы хотели посмотреть, можно ли подойти к президенту", - добавил он.

В эту субботу "желтые жилеты" намерены провести 15-й общенациональный день протестов.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью.