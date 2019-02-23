Во Франции "желтые жилеты" вновь заблокировали логистический центр Amazon

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Сотни протестующих, некоторые из которых одеты в желтые жилеты, заблокировали подъезды к логистическому центру компании Amazon в Тулузе. Об этом сообщает в субботу телеканал France 3 .

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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По его информации, протестующие разместили на проезжей части несколько больших покрышек, чтобы не дать грузовикам выехать со складов. Ранее "желтые жилеты" уже неоднократно блокировали здание Amazon.

Манифестанты также призвали своих сторонников прийти на акцию протеста в центр города к 14:00 - в эту субботу "желтые жилеты" намерены провести 15-й общенациональный день протестов.

Движение "Желтые жилеты" возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился и включает наряду с социально-экономическими также и политические требования.