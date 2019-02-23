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Политический кризис в Венесуэле

СМИ: трое венесуэльских военнослужащих дезертировали и сбежали в Колумбию

По данным газеты El Nacional, военные протаранили на бронемашинах временно установленные на границе заграждения

ТАСС, 23 февраля. Трое бойцов лояльной президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Национальной гвардии протаранили на бронемашинах заграждения, временно установленные на границе с Колумбией, и дезертировали. Об этом в субботу сообщила газета El Nacional.

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По ее данным, дезертиры пересекли границу на мосту имени Симона Боливара и просили помощи у колумбийской погранслужбы.

В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией - мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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