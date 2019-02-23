СМИ: трое венесуэльских военнослужащих дезертировали и сбежали в Колумбию

ТАСС, 23 февраля. Трое бойцов лояльной президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Национальной гвардии протаранили на бронемашинах заграждения, временно установленные на границе с Колумбией, и дезертировали. Об этом в субботу сообщила газета El Nacional .

По ее данным, дезертиры пересекли границу на мосту имени Симона Боливара и просили помощи у колумбийской погранслужбы.

В пятницу власти Венесуэлы решили временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией - мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон. Они ведут в приграничный колумбийский город Кукута, где в начале февраля был открыт центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее.