СМИ: в Париже задержали шесть участников протеста "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала шесть участников манифестации "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Телеканал также уточняет, что число задержанных в городе Клермон-Ферран (департамент Пюи-де-Дом, центр страны) увеличилось до 15, восемь из них помещены под стражу. Число участников протестов в этом городе к 15:00 (17:00 мск) достигло 2,5 тыс.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.