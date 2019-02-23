{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Нацгвардия Венесуэла выставила оцепление вокруг своих казарм

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников выходить к казармам армии и Национальной гвардии, чтобы призывать силовиков перейти на свою сторону

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Национальная гвардия Венесуэлы выставила оцепление вокруг своих казарм в центре Каракаса на фоне призывов оппозиции заблокировать их. Об этом сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Оцепление выставлено примерно в 200 м от входа в казармы. Полицейские снаряжены щитами и одеты в спецкостюмы с дополнительной защитой рук и ног. Обычно проход мимо здания казарм свободный.

Обстановка при этом остается спокойной, оппозиция пока к казармам не подошла.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выходить 23 февраля к казармам армии и Национальной гвардии Венесуэлы, чтобы призывать силовиков к переходу на свою сторону и оказанию помощи в доставке гуманитарной помощи. В ответ часть противников правительства двинулась от площади Альтамира к площади Санта-Фе, которая находится примерно в 1 км от казарм.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Политический кризис в Венесуэле
Назначенный Гуайдо посол заявила, что грузовик с гумпомощью прибыл в Венесуэлу из Бразилии
Читать полностью