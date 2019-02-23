Нацгвардия Венесуэла выставила оцепление вокруг своих казарм

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Национальная гвардия Венесуэлы выставила оцепление вокруг своих казарм в центре Каракаса на фоне призывов оппозиции заблокировать их. Об этом сообщает в субботу корреспондент ТАСС с места событий.

Оцепление выставлено примерно в 200 м от входа в казармы. Полицейские снаряжены щитами и одеты в спецкостюмы с дополнительной защитой рук и ног. Обычно проход мимо здания казарм свободный.

Обстановка при этом остается спокойной, оппозиция пока к казармам не подошла.

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников выходить 23 февраля к казармам армии и Национальной гвардии Венесуэлы, чтобы призывать силовиков к переходу на свою сторону и оказанию помощи в доставке гуманитарной помощи. В ответ часть противников правительства двинулась от площади Альтамира к площади Санта-Фе, которая находится примерно в 1 км от казарм.