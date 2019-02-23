Додон назвал "одной из самых грязных" кампанию перед парламентскими выборами в Молдавии

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал сотрудников госорганов и силовых структур выполнять свой служебный долг в день предстоящих в воскресенье парламентских выборов, не допуская нарушений. Об этом он написал в субботу на своей странице в Facebook , выразив сожаление, что прошедшая кампания была "одной из самых грязных".

"Обращаюсь к сотрудникам государственных учреждений и правоохранительных органов. Знаю о том давлении, которое оказывается на вас в преддверии выборов. Помните о той высокой ответственности, которую накладывает на вас ваша работа и служба", - отметил глава государства.

По его словам, некоторые политические конкуренты пытаются, используя разные методы, повлиять на избирателей. "Кого-то пытаются подкупить, кого-то запугать увольнениями и другими карами. Не бойтесь никого! Помните, что никто не вправе требовать от вас сфотографированного бюллетеня или других свидетельств вашего голосования. Это является нарушением нашего конституционного права на тайное голосование и тягчайшим преступлением. Не участвуйте в беззаконии и не вовлекайте в него других!" - призвал Додон.

"Прошедшая кампания была одной из самых грязных за всю нашу историю. Лишь немногие политические силы искренне пытались донести до избирателей свои программы преобразования страны. Представители многих партий на протяжении всей кампании упражнялись в поливании грязью своих оппонентов", - подытожил президент.