СМИ: в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции приняли участие 11,6 тыс. человек

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 11,6 тыс. человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов" во Франции по данным на 14:00 (16:00 мск).

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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Об этом в субботу сообщает телеканал BFM со ссылкой на МВД страны.

По данным министерства, 4 тыс. из них вышли на митинги в Париже. В прошлую субботу к этому времени во Франции насчитывалось 10,2 тыс. участников протестов, из которых 3 тыс. - в Париже.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.