Избирательные участки Молдавии готовы к выборам

КИШИНЕВ, 23 февраля. /Спец. корр. ТАСС Михаил Егиков/. Избирательные участки в Молдавии готовы к проведению парламентских выборов, которые впервые пройдут по смешанной системе. Несмотря на усложненную процедуру голосования, о готовности событию говорят как в ЦИК республики, так и на избирательных участках.

В старой части Кишинева, на улице, названной в честь поэта Михая Эминеску, располагается один из самых "культурных" избирательных участков в столице. Столичный Театр Сатиры в воскресенье в очередной раз перевоплотится в место для голосования молдован.

В воскресенье граждане Молдавии проголосуют на парламентских выборах, отмечая в бюллетенях не только номер партии, которую они поддерживают, но и депутатов, баллотирующихся по одномандатным округам. Из 101 места в парламенте, 51 получат именно такие депутаты. Параллельно с выборами пройдет также референдум, где избирателям будет предложено ответить на два вопроса - согласны ли они с инициативой правящей Демпартии сократить в будущем число депутатов до 61 и стоит ли гражданам отзывать депутатов, которые не справляются с работой.

"Если раньше был один бюллетень на избирателя, то сейчас четыре, и общее их число увеличилось до 4 096. Нас в комиссии столько же, как и раньше, - 11 человек, но проблем в этом нет. У нас все готово для того, чтобы открыться в 7:00 (8:00 мск)", - отметил Табан.

По словам председателя комиссии, наличие четырех бюллетеней вместо одного может привести к росту числа нарушений на выборах, которые предупредить будет практически невозможно.

"Могут исчезнуть бюллетени. Никто не сможет посчитать: человек забросит в урну один, два или три бюллетеня. Вдруг кто-то захочет вынести бюллетень за пределы участка. Мы увидим только то, как он бросает свернутые бюллетени в урну, а вдруг он один или два бюллетеня перед этим положил к себе в карман", - поясняет Табан.

Уверенность ЦИК и наблюдателей

Как сообщила ТАСС председатель Ценризбиркома Молдавии Алина Руссу, "подготовка к выборам была завершена в календарный срок без затруднений". По словам Руссу, ЦИК не зарегистрировала нарушений, которые могут повлечь снятие одного из кандидатов с парламентских выборов, вопреки опасениям, высказанным ранее президентом страны Игорем Додоном.

Член Совета Федерации Федерального Собрания России Алексей Кондратьев, прибывший в Кишинев в составе миссии наблюдателей, в беседе с ТАСС отметил, что "подготовка к выборам идет сложно", из-за некоторых сопутствующих предвыборному процессу историй. В частности, перед выборами от работы наблюдателем за "нарушение кодекса поведения" был отстранен российский представитель в составе миссии БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека) ОБСЕ Александр Кобринский. Причина - публикации в социальных сетях, содержащие комментарии о правительстве Молдавии и его отношении к Западу и России.

По словам Кондратьева, международные наблюдатели сделают все, чтобы парламентские выборы 24 февраля были свободными и справедливыми.