СМИ: шесть кораблей ВМС Венесуэлы вышли на перехват судна с гуманитарной помощью

ТАСС, 23 февраля. Группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) Венесуэлы в субботу отправилась на перехват судна с гуманитарной помощью, следующего в страну из Пуэрто-Рико. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Виктор Амайя.

"Внимание, шесть кораблей боливарианских ВМС, в том числе фрегат F-22 и два патрульных катера, отправились на перехват судна с гуманитарной помощью, идущего в Венесуэлу из Пуэрто-Рико", - написал Амайя. На борту судна, покинувшего Пуэрто-Рико в минувшую среду, находится 250 т гуманитарной помощи, собранной для Боливарианской Республики.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, официальные власти попытаются помешать ее доставке, но с помощью волонтеров равно будет можно распределить продукты питания и медикаменты среди населения. Власти Венесуэлы закрыли границы с Бразилией и Колумбией.