СМИ: более 20 венесуэльских силовиков за день перешли на сторону оппозиции

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Как минимум 23 человека из силовых структур Венесуэлы в субботу перешли границу с Колумбией и приняли сторону оппозиции. Такие данные колумбийского миграционного управления обнародовал в своем Twitter журналист Габриэль Бастидас.

"Колумбийское миграционное управление сообщает, что к 15:40 (22:40 мск - прим. ТАСС) 23 представителя различных органов безопасности Венесуэлы оказались в Колумбии, заявив о верности конституции [Венесуэлы], - написал Бастидас. - Речь идет о двух женщинах-полицейских, одном спецназовце, одном водителе бронеавтомобиля, 18 бойцах Национальной гвардии и одном офицере ВМС".

Ранее сообщалось, что не менее 10 военнослужащих, бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции Венесуэлы, находящихся на границе с Колумбией, в субботу перешли на сторону оппозиции. По данным венесуэльского телеканала VPI, одним из них стал боец спецназа, перебежавший на территорию Колумбии по мосту имени Симона Боливара. Известно, что в числе перебежчиков есть как минимум один офицер - майор Уго Энрике Парра Мартинес. По информации колумбийского телеканала RCN, еще две сотрудницы венесуэльских правоохранительных органов перешли на территорию Колумбии.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники президента Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону. Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал вооруженных сил Боливарианской Республики.

Гуайдо неоднократно говорил, что 23 февраля из-за границы, в том числе из Колумбии и Бразилии, в Венесуэлу прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

В новость были внесены изменения (23:41 мск) - меняется источник, утоянется информация о количестве силовиков