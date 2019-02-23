Додон заявил о возможности провокаций на участках в РФ, открывающихся к выборам в Молдавии

КИШИНЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон заявил о готовящихся провокациях на избирательных участках, открывающихся в России к выборам в парламент республики 24 февраля. В интервью телеканалу "НТВ-Молдова" в субботу он заявил, что с этим связан отзыв из Москвы молдавского посла Андрея Негуцы.

"Они [правительство Молдавии] отозвали посла, чтобы там устроить хаос, чтобы избиратели бойкотировали процесс [голосования]", - сказал президент.

По его информации, работники молдавского посольства в РФ будут искусственно создавать препятствия. "Будут очень медленно работать, чтобы не успели <…> Чтобы попытаться сорвать массовое голосование наших граждан в РФ. Такие сигналы есть", - уточнил президент.

Он напомнил, что в Москве и Санкт-Петербурге находятся десятки тысяч молдаван и будут длинные очереди. "Там потребуется организация, однако они [работники посольства] до сих пор не направили обращения в полицию", - отметил президент, заверив, что его администрация пытается исправить ситуацию.

К этим выборам в Москве и Санкт-Петербурге, где сконцентрировано больше всего молдавских мигрантов, открыто только по два избирательных участка, что жестко критиковала оппозиция. На парламентских выборах 2014 года в Москве образовались огромные очереди, и заканчивались бюллетени, которых завезли всего в размере нескольких тысяч. Возмущенные люди хотели штурмовать участок, что едва не привело к беспорядкам. Тогда организовывавшее выборы проевропейское правительство подвергли критике международные наблюдатели, а также МИД РФ.