Le Monde: почти 47 тыс. человек приняли участие в протестах "желтых жилетов" во Франции

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Около 47 тыс. человек приняли участие в манифестациях "желтых жилетов" во Франции в рамках пятнадцатого общенационального дня протестов, 5,8 тыс. из них - в Париже. Об этом в субботу сообщила газета Le Monde со ссылкой на МВД страны.

Как подчеркивает издание, в прошлую субботу в протестах приняли участие 42 тыс. человек, в том числе 5 тыс. - во столице Франции. Газета также напоминает, что в Париже было заявлено пять демонстраций.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции 17 ноября, когда по стране прокатилась первая волна протестов против повышения тарифов на автомобильное топливо. С тех пор массовые акции проводятся каждую субботу. Список требований движения к настоящему времени значительно расширился.