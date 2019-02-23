{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Депутат парламента Венесуэлы заявил о двух погибших в стычках с военными на границе страны

Америко де Грациа отметил, что бойцы Нацгвардии используют боевые патроны для стрельбы по гражданскому населению

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Два человека, как предполагается, погибли в субботу в столкновениях с подразделениями Национальной гвардии на границе Венесуэлы и Бразилии. Такие сведения обнародовал на своей странице в Twitter депутат контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Америко де Грациа.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Нам сообщают о предположительно двоих застреленных в районе Санта-Елена-де-Уайрен", - написал политик. По его словам, бойцы Нацгвардии используют боевые патроны для стрельбы по гражданскому населению. Ранее частный венесуэльский телеканал VPI сообщал не менее чем о 14 пострадавших в том районе.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

Теги
БразилияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Политический кризис в Венесуэле
Президент Колумбии заявил, что Мадуро будет нести ответственность за насилие на границе
Иван Дуке также призвал венесуэльские вооруженные силы "сделать правильный исторический выбор"
Читать полностью