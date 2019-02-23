Депутат парламента Венесуэлы заявил о двух погибших в стычках с военными на границе страны

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Два человека, как предполагается, погибли в субботу в столкновениях с подразделениями Национальной гвардии на границе Венесуэлы и Бразилии. Такие сведения обнародовал на своей странице в Twitter депутат контролируемой оппозицией Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) страны Америко де Грациа.

"Нам сообщают о предположительно двоих застреленных в районе Санта-Елена-де-Уайрен", - написал политик. По его словам, бойцы Нацгвардии используют боевые патроны для стрельбы по гражданскому населению. Ранее частный венесуэльский телеканал VPI сообщал не менее чем о 14 пострадавших в том районе.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.