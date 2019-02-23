Гуайдо призвал армию Венесуэлы защитить народ от вооруженных сторонников Мадуро

"У диктатуры остались только вооруженные группы. Вооруженные силы должны защищать наш народ. Господа военные, не позволяйте этим нерегулярным группировкам устраивать резню венесуэльцев", - заявил Гуайдо, выступая в колумбийском городе Кукута. Трансляция выступления велась на сайте администрации президента Колумбии.

Оппозиционер выступил с утверждением, что венесуэльские добровольцы "пытаются мирными способами доставить гуманитарную помощь в страну".

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в установленных международным правом рамках, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.