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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо призвал армию Венесуэлы защитить народ от вооруженных сторонников Мадуро

Лидер оппозиции также заявил, что венесуэльские добровольцы "пытаются мирными способами доставить гуманитарную помощь в страну"

БОГОТА, 23 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал в субботу национальные вооруженные силы защитить народ Венесуэлы от якобы существующих нерегулярных вооруженных групп, которые оказывают поддержку президенту Николасу Мадуро.

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"У диктатуры остались только вооруженные группы. Вооруженные силы должны защищать наш народ. Господа военные, не позволяйте этим нерегулярным группировкам устраивать резню венесуэльцев", - заявил Гуайдо, выступая в колумбийском городе Кукута. Трансляция выступления велась на сайте администрации президента Колумбии.

Оппозиционер выступил с утверждением, что венесуэльские добровольцы "пытаются мирными способами доставить гуманитарную помощь в страну".

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в установленных международным правом рамках, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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