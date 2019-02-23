Мадуро после выступления перед сторонниками в Каракасе станцевал румбу

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро исполнил румбу после выступления перед сторонниками на митинге, состоявшемся в субботу на проспекте Урданетта в центре Каракаса.
На мероприятии вблизи президентской резиденции - дворца Мирафлорес присутствовало около 20 тыс. сторонников правительства. Когда Мадуро вышел на сцену в красной рубашке и начал танцевать, собравшиеся тоже стали пританцовывать и поддерживать президента аплодисментами.
Во время выступления Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией, назвал главу соседней страны Ивана Дуке дьяволом и сообщил о провале попытки госпереворота. Обстановка в центре Каракаса оставалась спокойной. После заявления президента его сторонники стали постепенно расходиться.
В Каракасе в субботу прошла также крупная акция оппозиционеров. Несколько десятков тысяч человек окружили военный аэродром в одном из районов венесуэльской столицы примерно в 2 км к востоку от центра города. Однако сторонники оппозиции не стали предпринимать попыток прорваться на территорию объекта, несмотря на то, что его охраняли лишь обычные военные патрули.