Мадуро после выступления перед сторонниками в Каракасе станцевал румбу

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро исполнил румбу после выступления перед сторонниками на митинге, состоявшемся в субботу на проспекте Урданетта в центре Каракаса.

На мероприятии вблизи президентской резиденции - дворца Мирафлорес присутствовало около 20 тыс. сторонников правительства. Когда Мадуро вышел на сцену в красной рубашке и начал танцевать, собравшиеся тоже стали пританцовывать и поддерживать президента аплодисментами.