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Политический кризис в Венесуэле
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МИД Колумбии сообщил, что дипломаты республики покинут Венесуэлу в самое ближайшее время

Глава ведомства Карлос Ольмес Трухильо объяснил это обеспечением безопасности их жизней

БОГОТА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил в субботу, что колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время.

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"Ради безопасности жизней колумбийских дипломатов, они отправятся в Колумбию в самое ближайшее время", - заявил глава МИД в Кукуте на границе с Венесуэлой, его слова распространила пресс-служба администрации колумбийского президента.

Глава колумбийского внешнеполитического ведомства также отметил, что администрация Николаса Мадуро будет нести ответственность "за любой акт агрессии в отношении находящихся в Венесуэле колумбийских дипломатов в соответствии с международными нормами в ближайшие часы или дни". "Колумбия всегда действовала и будет продолжать действовать в соответствии с гуманитарными и мирными критериями, чтобы помочь создать условия, способствующие развитию демократии и свободы в Венесуэле", - подчеркнул министр.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений между Каракасом и Боготой.

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КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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