СМИ: военнослужащие Колумбии развертывают силы у моста на границе с Венесуэлой

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Представители колумбийских вооруженных сил начали располагаться у международного моста Симона Боливара, который соединяет Колумбию с Венесуэлой в городе Кукута. Об этом в субботу сообщил телеканал TVV в своем Twitter.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

"Военнослужащие колумбийских вооруженных сил дислоцировались у моста Симона Боливара, когда сотрудники венесуэльской полиции вошли на территорию Колумбии", - говорится в сообщении.

На видео, которое было прикреплено к твиту, видны люди в военной форме с длинноствольным оружием, которые стоят у моста.

Ранее венесуэльские полицейские попытались разогнать людей, собравшихся на мосту имени Симона Боливара. Граждане Колумбии и Венесуэлы пришли на мост, чтобы участвовать в передаче гуманитарной помощи в Венесуэлу. Против них был использован слезоточивый газ.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.