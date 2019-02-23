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Более 60 венесуэльских военных попросили убежища в Колумбии

Как сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер, большинство из них перешло границу в районе моста Симона Боливара

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 60 венесуэльских военных и представителей Национальной гвардии попросили убежища в Колумбии в субботу. Об этом сообщил глава колумбийской миграционной службы Кристиан Крюгер.

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"К нам уже обратились более 60 человек из Вооруженных сил и Нацгвардии Венесуэлы. Большинство перешло границу в районе моста Симона Боливара", - сказал он, выступая в Кукуте на границе с Венесуэлой. Трансляцию пресс-конференции вел сайт администрации колумбийского президента.

По словам Крюгера, прошения об убежище венесуэльских военных будут рассмотрены в соответствии со стандартной процедурой.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявлял, что политические противники президента Николаса Мадуро проводят тайные встречи с военными и сотрудниками служб безопасности, обещая им амнистию в случае перехода на свою сторону. Ранее о поддержке Гуайдо объявили два полковника и один генерал вооруженных сил республики.

Гуайдо неоднократно говорил, что 23 февраля из-за границы, в том числе из Колумбии и Бразилии, в Венесуэлу прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса. Пока попытки оппозиции доставить груз оказались безуспешны.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияКолумбияВенесуэла
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