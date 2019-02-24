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Политический кризис в Венесуэле
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Группа Лимы рассмотрит меры по усилению дипломатической блокады Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо намерен принять участие в заседании организации
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© AP Photo/Ariana Cubillos

БОГОТА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке заявил в субботу, что страны, входящие в Группу Лимы, в понедельник, 25 февраля, рассмотрят вопрос введения новых мер по усилению дипломатической блокады Венесуэлы.

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"В следующий понедельник Группа Лимы рассмотрит вопрос о том, как усилить дипломатическую блокаду, которая будет способствовать прекращению диктатуры", - сказал Дуке, выступая на пресс-конференции. Трансляцию ведет сайт администрации колумбийского президента.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что примет участие в заседании организации. "В понедельник я приму участие во встрече Группы Лимы и встречусь с вице-президентом США Майклом Пенсом", - подчеркнул Гуайдо.

Очередное заседание Группы Лимы пройдет 25 февраля в Боготе.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

В новость были внесены изменения (04:07 мск) — добавлены подробности

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