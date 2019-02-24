WP: в Белом доме опасаются, что Трамп может пойти на серьезные уступки КНДР

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частном порядке высказывают опасения по поводу того, что глава государства может почувствовать давление и пойти на серьезные уступки во время встречи тет-а-тет с лидером КНДР Ким Чен Ыном на следующей неделе в Ханое. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По их мнению, американский лидер может сделать такой шаг в связи с желанием добиться соглашения со взаимными обязательствами, которое он может объявить своей политической победой. Другие помощники президента высказывают скептицизм по поводу перспектив таких крупных достижений, как заключение соглашения о значительном продвижении вперед в деле выполнения договоренностей, достигнутых в 2018 году в Сингапуре.
Как отмечает издание, Трамп надеется, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном будет в центре внимания СМИ по всему миру, как и прошлогодний саммит. Президент надеется, что внутриполитические проблемы США отойдут на второй план в связи с переговорами. Трамп будет стремиться отвлечь внимание, и опрошенные газетой эксперты по вопросам внешней политике считают, что это может послужить стимулом для президента, чтобы выступить с резким заявлением, которое не будет включать конкретных шагов по ограничению ядерной программы КНДР. Например, как считают они, Трамп может высказаться за подписание мирного договора, который должен формально положить конец Корейской войне.
Представители делегаций США и КНДР до сих пор не пришли к единому пониманию процесса денуклеаризации Корейского полуострова, между сторонами по-прежнему сохраняется существенный разрыв, подчеркивает издание. Так, американские дипломаты, которые ведут переговоры в Ханое со своими коллегами из КНДР, рассказали, что хотят добиться подробной дорожной карты для полной и поддающейся проверке денуклеаризации, в то время как Пхеньян стремится освободиться от международных экономических санкций.
Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Их вторая встреча на высшем уровне пройдет в Ханое 27-28 февраля.