Марш под лозунгом "Руки прочь от Венесуэлы!" прошел в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Марш под лозунгами "Руки прочь от Венесуэлы!" и "Нет агрессии США против Венесуэлы!" прошел в субботу в Нью-Йорке. Об этом сообщила общественная организация "Международный центр действий" (International Action Center, IAC). Она была основана в 1992 году бывшим генеральным прокурором Соединенных Штатов Рэмси Кларком и выступает против военных интервенций Вашингтона.

"Марш "Руки прочь от Венесуэлы!" в Нью-Йорке сегодня начался у здания Trump Building на Уолл-стрит, продолжился в парке Зукотти и завершился у торгового центра Oculus. Множество сотрудников полиции Нью-Йорка, включая антипротестную группу реагирования, сдерживали марш и угрожали арестами", - говорится в Twitter центра. Там же размещены фотографии, сделанные во время проведения акции. Согласно снимкам, число участников марша варьировалось от пары сотен до нескольких десятков.

IAC заявил о невозможности "молчать перед лицом недавней агрессии США против венесуэльского народа". "Мы заявляем, что Николас Мадуро является единственным легитимным президентом Боливарианской Республики Венесуэла, который был дважды избран людьми при наблюдении со стороны международного сообщества. После победы Уго Чавеса в 1998 году Соединенные Штаты неустанно пытаются провести смену режима в Венесуэле. С Дональдом Трампом в Белом доме эти попытки переросли в угрозу военного вторжения", - отметили организаторы марша в Нью-Йорке, обвинив Вашингтон в стремлении "разграбить миллиардные богатства венесуэльцев и в использовании для этого всех способов, в том числе возмутительной лжи в мировых СМИ".

IAC назвал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "марионеткой США", который "не является представителем венесуэльских масс". "Идея о том, что человек может провозгласить себя в качестве президента на митинге в интересах "защиты демократии", смехотворна. Правое крыло в Венесуэле считает, что выборы были сфальсифицированы, при этом они отказываются участвовать в них", - констатировал центр.

Требования к США

Центр потребовал от США "немедленно прекратить все враждебные действия против" Венесуэлы, "отменить все санкции, прекратить поддержку переворота, прекратить программу разрушения венесуэльской экономики и уважать права венесуэльского народа". "Все страны, причастные к разграблению венесуэльских богатств, немедленно должны вернуть то, что они украли, демократически избранному правительству Венесуэлы и ее жителям", - говорится в заявлении организации.

По ее данным, на призыв выразить солидарность с народом Венесуэлы и провести аналогичные марши откликнулись в городе Баффало (штат Нью-Йорк), а также в Берлине, Оттаве, Лондоне, Лиссабоне.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.