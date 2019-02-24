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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

В полиции сообщили, что голосование на выборах в Молдавии проходит в спокойной обстановке

Глава Национального комиссариата патрулирования Мариан Максиан сообщил, что все участки открылись без эксцессов

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Голосование на парламентских выборах в Молдавии проходит в спокойной обстановке, без серьезных нарушений. Об этом на брифинге в воскресенье проинформировал глава Национального комиссариата патрулирования Мариан Максиан.

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"Голосование проходит без серьезных нарушений и в спокойной обстановке <…> Никаких рисков, которые могут помещать процессу, не зарегистрировано", - уточнил глава комиссариата. По его словам, все 2018 участков открылись в воскресенье без эксцессов. За порядком наблюдают свыше 4 тыс. сотрудников полиции.

На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Выборы в парламент Молдавиивпервые проходят по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. Одновременно с выборами проводится республиканский консультативный референдум. Граждан опрашивают насчет сокращения числа депутатов парламента до 61 и возможности отзыва избирателями депутата.

Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск).

Теги
МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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