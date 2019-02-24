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Парламентские выборы в Молдавии - 2019

Молдавский оппозиционер Майя Санду сообщила о нарушениях на парламентских выборах

Политик заявила, что на избирательных участках размещены агитационные материалы

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Молдавский оппозиционер Майя Санду, возглавляющая Партию действия и солидарности, которая вместе с "Платформой "Достоинство и Правда" входит в проевропейский избирательный блок Acum ("Сейчас"), сообщила о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент. Об этом политик, пользующаяся, по данным молдавской прессы, поддержкой США, сказала журналистам на избирательном участке в воскресенье.

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"Много нарушений. Они [власти] пытаются манипулировать людьми, чтобы сохранить власть. На избирательных участках размещены агитационные материалы. Нам известно, что людей организованно привозят из Приднестровья и платят за голос в поддержку определенного кандидата", - утверждала Санду.

"Если мы увидим больше нарушений, то выйдем на акции протеста", - предупредила она.

Для обеспечения общественного порядка на выборах в Молдавии задействованы свыше 4 тыс. сотрудников полиции. Свыше 3 тыс. наблюдателей следят за процессом голосования на участках. Среди них представители ОБСЕ, СНГ и Евросоюза, которые затем опубликуют итоговые отчеты и дадут свои оценки.

Теги
МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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