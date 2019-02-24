Демпартия Молдавии обвинила социалистов в подкупе избирателей

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Контролирующая парламент Демократическая партия Молдовы (ДПМ) направила в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) жалобу, в которой обвинила Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) в подкупе избирателей. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба партии.

"ДПМ проинформировала ЦИК о том, что в день выборов, 24 февраля 2019 года, ПСРМ предлагает избирателям деньги для участия в голосовании на избирательных участках для граждан с левого берега Днестра (Приднестровья - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Накануне о возможном использовании жителей Приднестровья в фальсификациях заявил президент Молдавии Игорь Додон. Однако он обвинил в этом демократов. По его словам, в этом Демпартии должен был помочь приднестровский холдинг "Шериф", который, по словам президента, контролирует экономику и руководство непризнанной республики.

Для жителей Приднестровья на правом берегу Днестра открыты 47 избирательных участков.