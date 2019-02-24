Глава МИД Ирландии: проект соглашения о Brexit не подлежит пересмотру

"Позиция ЕС, как и позиция Ирландии, предельно ясна. Соглашение о выходе Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру. Использованные в соглашении формулировки не будут изменены. Таким образом в настоящий момент мы пытаемся добиться того, чтобы, будем надеяться, большинство депутатов в Вестминстере приняли наши заверения в том, что "бэкстоп" будет временным, и что мы попытаемся избежать ситуации, в которой он вообще был бы применен, поскольку это лишь страховочный механизм, к которому никто не хочет прибегать - ни Дублин, ни Лондон, ни Брюссель", - сказал Коувени.

Так называемый бэкстоп сохраняет членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо- ирландской границе. Именно разногласия по вопросу о "бэкстопе" стали причиной того, что 15 января британская Палата общин решительно отвергла текст 585-страничного соглашения с ЕС. Законодателей не устроило то, что при применении спорного механизма Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу. Депутаты потребовали от премьера удалить из текста соглашения с ЕС упоминание "бэкстопа", заменив его на некую "альтернативную договоренность", однако в Евросоюзе не согласны вносить в документ какие-либо коррективы.

Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.