Проевропейская оппозиция Молдавии не признает выборы в округах для жителей Приднестровья

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Проевропейская оппозиция в Молдавии не признает выборы в избирательных округах для жителей непризнанного Приднестровья, обвинив власти в фальсификациях. Об этом на брифинге в воскресенье сообщили лидеры Партии действия и солидарности и "Платформы "Достоинство и Правда" Майя Санду и Андрей Нэстасе.

"Мы не признаем выборы в двух избирательных округах, которые были учреждены для Приднестровья из-за фальсификаций", - сказала Санду, призвав вмешаться иностранных послов и наблюдателей. По словам Нэстасе, молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, организованно доставляют на избирательные участки и платят по $20 за голос в пользу определенного кандидата.

По его мнению, за фальсификациями стоят контролирующая парламент и правительство Демократическая партия Молдовы, Партия социалистов республики Молдова и партия "Шор". Нэстасе считает, что фальсификации также происходят в 33 округе, в котором он баллотируется.

Оппозиционеры заявили, что будут жаловаться в Генеральную прокуратуру на председателя Центральной избирательной комиссии Алину Руссу и главу Генерального комиссариата полиции Александра Пынзаря.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов являются социалисты, которые поддерживают президента страны Игоря Додона и выступают за восстановление отношений с Россией. За ними следуют демократы и блок Acum ("Сейчас"), который критикует Демпартию за провал курса на интеграцию в ЕС. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".