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Белый дом считает референдум на Кубе уловкой для "прикрытия тирании"

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон поддерживает призывы кубинского народа к свободе и демократии

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Белый дом считает референдум по вопросу принятия новой кубинской конституции "очередной уловкой" для "прикрытия тирании и репрессий" в стране. Соответствующее сообщение опубликовал в воскресенье в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Сегодняшний конституционный референдум на Кубе является еще одной уловкой кубинского режима для прикрытия репрессий и тирании. Соединенные Штаты поддерживают призывы кубинского народа к свободе и демократии", - написал Болтон.

В списки избирателей включено более 8 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). Правом голоса обладают все граждане, достигшие 16 лет, за исключением недееспособных и осужденных за преступления.

На голосование вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?". Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос). Предлагаемые изменения включают, в частности, частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.

Теги
СШАКубаБолтон, Джон
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