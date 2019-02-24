Глава МИД Испании: Мадрид не поддержит военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании не поддержало бы иностранное военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле для урегулирования кризиса в республике. Об этом агентству EFE заявил в воскресенье глава МИД королевства Жозеп Боррель.

"Мы четко предупредили, что не поддержали бы и решительно осудили бы любое иностранное военное вмешательство, которое, как мы надеемся, не произойдет", - отметил министр. Он также уточнил, что не все опции для урегулирования кризиса в республике "находятся на столе". Боррель уточнил, что Испания пытается согласовать общую позицию со своими европейскими партнерами по вопросу Венесуэлы.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым рассмотреть все варианты решения кризиса в республике. Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США рассматривают все опции своих действий в Венесуэле.