Гуайдо заявил, что Венесуэла стала членом Группы Лимы

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в понедельник сообщил, что Боливарианская Республика стала членом Группы Лимы. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter .

"Сегодня Венесуэла стала официальным членом Группы Лимы", - написал он. Оппозиционер добавил, что у него состоится встреча с "союзниками по организации". "Обсудим дальнейшие действия, которые позволят нам добиться прекращения узурпации [власти] и освобождения нашей страны", - отметил он.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент- Люсия.