США ввели санкции против четырех венесуэльских губернаторов

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в понедельник ужесточили санкции против Венесуэлы и внесли в черный список четырех граждан Боливарианской Республики. Об этом говорится в опубликованном документе министерства финансов США.

Ограничения были введены против губернаторов четырех штатов Венесуэлы, в том числе в отношении бывшего вице-президента (2008-2010 годы) и министра обороны (2009-2010 годы) страны Рамона Каррисалеса, который в настоящий момент возглавляет штат Апуре. Другие лица в списке - бывший министр обороны (2004-2005 годы) и действующий губернатор Варгаса Хорхе Карнейро, глава Карабобо Рафаэль Лакава и губернатор штата Сулия Омар Прието.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на ведение бизнеса с данными физическими лицами.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.