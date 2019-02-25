Жизнь после выборов. Обстановка в Молдавии после 24 февраля

На центральном проспекте Штефана Великого у здания правительства Молдавии можно встретить сотрудников правоохранительных органов, которые скорее обозначают свое присутствие, нежели усиленно патрулируют территорию.

КИШИНЕВ, 25 февраля. /Спец. корр. ТАСС Михаил Егиков/. Жизнь граждан Молдавии вернулась в прежнее русло после прошедших 24 февраля в стране парламентских выборов. В столице республики прежнее спокойствие - жители Кишинева прогуливаются по центральным улицам и скверам.

"Никаких распоряжений об усилении мер безопасности мы не получали. Все нормально. И вчера все было спокойно", - отмечает полицейский, дежурящий на пару с коллегой возле здания правительства.

Не замечают стремления властей предупредить возможные эксцессы и рядовые граждане. "В городе все как и раньше. Транспорт работает нормально, люди абсолютно не тревожны. В соцсетях также нет большого количества комментариев об итогах выборов. Мои родители ходили на выборы, но не скажу, что кругом все их обсуждают", - поделилась с ТАСС 14-летняя Екатерина Модряк.

Единственная акция в Кишиневе

Молодежное движение "Оккупай Гугуцэ" разбавило тишину в центре Кишинева звуками барабанов и плакатами с антиправительственными лозунгами. Акция носила мирный характер - группа молодых людей, вооружившись ударными инструментами и транспарантами, провела шествие по центру города от парка имени Штефана Великого.

"Свобода выражения собственного мнения в стране очень ограничена", - говорит в беседе с ТАСС один из участников акции Павел Белых. "Накануне выборов у нас даже потребовали документы на барабаны и под этим предлогом помешали провести акцию", - рассказал он.

Но пришедшие на акцию службы правопорядка препятствовать протестующим не собирались. Полицейские лишь сопроводили членов движения по улицам Кишинева во избежание инцидентов. Старший лейтенант полиции в беседе с ТАСС подчеркнул, что движение мирное и функция правоохранителей исключительно превентивная.

Жизнь после выборов

Как отмечают в разговоре с ТАСС повидавшие множество беспорядков и демонстраций жители столицы, не исключено, что ситуация в стране может перестать быль столь умиротворенной после того, как станут известны окончательные результаты выборов.

"Ждем вечера, ничего не исключено", - говорит 59-летняя Любовь Баранова.

По словам жительницы Кишинева, многие из ее знакомых не пошли на выборы, так как не знали за кого голосовать, при этом женщина подчеркивает, что с большой надеждой голосовала молодежь страны. "Люди хотят демократии, люди хотят перемен. Каждый, кто приходит к власти говорит, что все наладит сегодня же. Нам трудно верить обещаниям, но мы, молдаване, все равно верим в лучшее", - говорит Баранова.

В Молдавии 24 февраля прошли выборы в парламент впервые по смешанной системе. По их предварительным данным, в парламент проходят Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ), поддерживающая выступающего за сближение с Россией президента Игоря Додона (33 места), правящая Демократическая партия Молдовы (31 мандат), оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), в который входят партии "Платформа "Достоинство и Правда" и Партия действия и солидарности (27 мандатов) и партия "Шор", которой руководит бизнесмен Илан Шор (семь мандатов).